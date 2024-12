Tentato assalto a tifosi Monza, Questura di Como emette 12 Daspo

agenzia

I disordini il 30 novembre, avevano spranghe e bastoni

MILANO, 14 DIC – La Polizia di Stato di Como ha emesso 12 Daspo nei confronti di altrettanti tifosi comaschi, ritenuti responsabili di istigazione a violare la legge in ordine pubblico, per la violazione della legge che punisce il travisamento del volto e infine della legge sulle armi. I fatti a seguito dell’incontro di calcio che il 30 novembre scorso ha visto opposti il Como e il Monza. La Digos di Como ha raccolto elementi che hanno portato all’identificazione dei 12 sostenitori comaschi i quali facevano parte di un gruppo di almeno centocinquanta ultrà che si erano armati di bastoni e spranghe, coprendosi il volto con sciarpe e passamontagna, e si stava dirigendo verso la stazione tentando di raggiungere i tifosi monzesi in partenza. Fatti indietreggiare dalle Forze dell’ordine, gli ultrà avevano affrontato alcuni agenti di polizia che stavano procedendo all’arresto di un comasco (uno dei sanzionati) responsabile di resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale, provocando momenti di tensione, con il lancio di sassi e bottiglie. Gli accertamenti condotti dalla Digos, con il supporto del Gabinetto provinciale di Polizia scientifica e della Divisione anticrimine hanno quindi consentito di identificare i 12 ultrà comaschi e giungere ai Daspo emessi dal questore di Como Marco Calì. I provvedimenti variano da un minimo di uno, ad un massimo di cinque anni di divieto a partecipare a eventi sportivi; alcuni con l’obbligo della presentazione alla P.G. durante gli incontri di calcio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA