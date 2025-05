Tentato femminicidio a Torino, resta grave la donna

agenzia

E' ricoverata in rianimazione all'ospedale Molinette

TORINO, 29 MAG – Restano molto gravi le condizioni di Fernanda Di Nuzzo, 61 anni, accoltellata ieri pomeriggio a Grugliasco, alle porte di Torino, dal marito Pasquale Piersanti, suo coetaneo. La donna, maestra di asilo, è ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale Molinette, dove è stata operata d’urgenza. I medici le hanno asportato la milza, a causa delle ferite profonde all’addome. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Paolo Scafi. L’aggressione è avvenuta intorno alle 18.30, al terzo piano di una palazzina in via Moncalieri 47. In casa era presente la figlia della coppia, di 24 anni. Secondo quanto riferito dai vicini, la vittima ha gridato più volte: “Aiuto” e ha tentato di fuggire per le scale, prima di perdere i sensi per le ferite. È stata poi proprio la figlia, con l’aiuto di una vicina, a chiamare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile di Rivoli e di Grugliasco. Piersanti si è barricato in casa dopo l’aggressione e ha aperto solo all’arrivo dei militari. È stato accompagnato in ospedale in stato di shock, con ferite che avrebbe riportato durante la colluttazione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA