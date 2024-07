Tentato omicidio figlio dell’ex boss-scrittore, 4 fermi a Napoli

agenzia

C'è anche obiettivo agguato; gip convalida e dispone il carcere

NAPOLI, 20 LUG – Sono stati convalidati, dal gip del tribunale di Napoli, i quattro fermi notificati nei giorni scorsi dalla Squadra Mobile nell’ambito delle indagini sulla sparatoria avvenuta nei Quartieri Spagnoli, circa un mese fa, in cui rimase ferito Pietro Savio, 36 anni, figlio dell’ex boss-scrittore Mario Savio. Tre sono coloro che spararono al 36enne e il quarto proprio Savio, che rispose al fuoco. Si tratta del 23enne Emanuele Criscuolo, del 32enne Vincenzo Egidio, e del 41enne Salvatore Marramao. Ai questi tre viene contestato il tentato omicidio e il porto abusivo d’arma da fuoco, reati aggravati dal metodo mafioso. A Pietro Savio, invece, viene contestato il reato – anche questo aggravato dal metodo mafioso – connesso all’uso dell’arma con la quale si è difeso, in quell’occasione. Secondo quanto emerso dalle indagini della Squadra Mobile coordinate dalla DDA partenopea, i tre avrebbero tentato di uccidere Savio per non sottostare alle sue richieste: in sostanza era stato imposto loro il pagamento di una tangente a fronte delle loro attività illecite, verosimilmente lo spaccio della droga.

