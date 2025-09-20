Tentato omicidio nel Napoletano, arrestato un imprenditore

agenzia

(v. 'Uomo ferito da colpi di arma da fuoco...' delle 11.05)

NAPOLI, 20 SET – C’è un arresto per il tentato omicidio consumatosi in mattinata a Sant’Anastasia, nel Napoletano. I carabinieri della locale stazione, e quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile di Castello di Cisterna, hanno fermato in quasi flagranza di reato Luigi Gifuni, 59enne, imprenditore edile già noto alle forze dell’ordine, ritenuto gravemente indiziato del tentato omicidio di Damiano Romano. Secondo quanto ricostruito dai militari l’arrestato – al culmine di vecchie discussioni per futili motivi – avrebbe raggiunto la vittima in strada. Dopo avergli dato uno schiaffo al volto, avrebbe quindi esploso un colpo di pistola ferendo Romano all’addome per poi darsi alla fuga. La vittima è stata immediatamente accompagnata dalla moglie all’ospedale Villa Betania di Napoli, dove si trova ricoverata in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della sezione Rilievi di Castello di Cisterna per i sopralluoghi. L’autorità giudiziaria di Nola ha disposto il trasferimento dell’arrestato nel carcere di Poggioreale, in attesa dell’udienza di convalida.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA