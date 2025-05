Tentato omicidio nel Parmense, 23enne denunciato

agenzia

Un 45enne ferito con un'arma da taglio, è grave

PARMA, 02 MAG – Lo ha colpito alla schiena con uno strumento da taglio, un’accetta o un machete: l’arma non è stata trovata. La vittima, un 45enne, ha riportato lesioni gravi, è tuttora ricoverato all’ospedale Maggiore di Parma. Era il tardo pomeriggio di martedì scorso al Parco Matteotti, in pieno centro a Fidenza (Parma). Non è chiaro che cosa abbia scatenato l’aggressore: 22 anni, senza fissa dimora, ha inseguito il 45enne e lo ha ferito, poi si è dato alla fuga. I Carabinieri hanno dapprima sentito le testimonianze dei tanti presenti che hanno assistito alla scena, poi l’analisi di numerose immagini acquisite dai circuiti di videosorveglianza urbana. Così il responsabile è stato individuato: è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Parma per tentato omicidio aggravato dall’utilizzo di un’arma da taglio.

