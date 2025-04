Tentato stupro in ascensore, caccia all’aggressore

agenzia

L'episodio a Roma, uomo messo in fuga da condomini

ROMA, 01 APR – L’ha seguita nel palazzo e ha tentato di violentarla in ascensore. E’ accaduto due notti fa in zona Marconi a Roma. La vittima, una 35enne, stava rientrando a casa dal lavoro in un ristorante intorno all’una di notte. La donna ha reagito e le sue urla hanno attirato l’attenzione degli altri condomini che hanno messo in fuga l’aggressore. Sulla vicenda indaga la polizia. Agli agenti la 35enne avrebbe descritto l’uomo come un giovane nordafricano. Al vaglio i filmati delle telecamere di videosorveglianza.

