Teologo Malnati, varata ‘Carta di Trieste’ sull’IA

agenzia

A fine 2024 per una regolamentazione etica e giuridica

TRIESTE, 11 MAG – “L’attenzione di Papa Leone XIV nei confronti dell’Intelligenza artificiale è il segno dell’importanza che la Chiesa attribuisce a questa rivoluzione epocale nella società e nel lavoro”. Lo ha sottolineato il teologo Ettore Malnati, presidente dell’Associazione Studium Fidei, ricordando che alla fine dello scorso anno la sua associazione, insieme con un gruppo di esperti della società civile in vari settori, aveva elaborato e diffusa la “Carta di Trieste”, sugli sviluppi dell’ IA e del quantum computing. L’iniziativa era nata e realizzata con “l’intenzione di offrire un modesto strumento di regolamentazione etica e giuridica per il retto uso di questa opportunità, al fine di salvaguardare l”umanesimo’ etico degli algoritmi che sono i propulsori dell’ intelligenza artificiale”, ha spiegato il teologo. Dall’estate del 2023 la Studium Fidei aveva svolto incontri interdisciplinari sul tema come “sviluppo coadiuvante l’intelligenza naturale e il suo ‘impiego’ nelle complesse attività umane”. “Si è voluto coscienziosamente interfacciarsi – afferma ancora mons. Malnati – con tutte le aree del vissuto odierno, dall’ educazione alla comunicazione, dall’economia alla medicina, dalla vita sociale alla relazione tra i popoli, per sottolineare il primato dell’umano sull’artificiale, senza con ciò voler stigmatizzare tale opportunità”.

