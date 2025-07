Termina oggi il riposo del Papa a C.Gandolfo

agenzia

Prevost di nuovi ai Castelli a Ferragosto con messa e Angelus

CASTEL GANDOLFO, 22 LUG – Ultimo giorno di riposo e relativo relax per papa Leone XIV che ha soggiornato dal 6 luglio scorso a Villa Barberini, a Castel Gandolfo. Oggi il Pontefice farà rientro in Vaticano riprendendo poi nei prossimi giorni le udienze e gli impegni di agenda anche se ancora ad un ritmo non intensissimo. Giovedì riceverà Abdelmagjid Tebboune, presidente della Repubblica di Algeria. Domenica reciterà la preghiera dell’Angelus affacciato su piazza San Pietro. Non si tiene invece domani l’udienza generale del mercoledì che riprenderà il successivo mercoledì 30 luglio. Papa Prevost ritornerà a Castel Gandolfo venerdì 15 agosto quando alle 10 celebrerà la messa nella Parrocchia pontificia di Castel Gandolfo e alle 12 reciterà l’Angelus in Piazza della Libertà. Domenica 17 agosto di nuovo l’Angelus alle 12 in Piazza della Libertà. Intanto proseguono i lavori di ristrutturazione nell’appartamento del Palazzo apostolico in Vaticano ma ancora non si conosce una data ufficiale per il suo trasferimento. Il 28 e 29 luglio si tiene invece in Vaticano il Giubileo dei missionari digitali e degli influencer cattolici, uno dei Grandi eventi nel calendario giubilare. Previsti due giorni intensi di confronti e dialoghi all’Auditorium della Conciliazione ed è possibile che il Papa inserisca in agenda una udienza con loro.

