Termovalorizzatore Roma, al via attività preliminari al cantiere

Campidoglio, in corso il completamento dell'iter autorizzativo

ROMA, 01 SET – Roma Capitale ha proceduto oggi alla formale consegna al concessionario RenewRome Srl delle aree della zona industriale di Santa Palomba destinate alla realizzazione del termovalorizzatore. L’operazione consentirà da domani l’avvio delle attività preliminari di cantierizzazione e preparazione del sito e delle opere anticipate secondo quanto previsto dal cronoprogramma. In particolare, si tratta di indagini archeologiche, verifiche per l’eventuale presenza di ordigni bellici e rimozione di abusi preesistenti. Parallelamente, secondo le regolari procedure di legge, la Struttura commissariale ha in corso il Paur (Provvedimento autorizzatorio unico regionale) che consentirà il completamento dell’iter autorizzativo dell’opera e l’avvio della realizzazione dell’impianto. E’ quanto fa sapere una nota del Campidoglio.

