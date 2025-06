Terra dei Fuochi: abbattuto palo con telecamere

agenzia

Il sindaco di Villa Literno, non ci fermiamo

CASERTA, 27 GIU – Si tratterebbe di un atto probabilmente organizzato il danneggiamento e l’abbattimento avvenuto a Villa Literno (Caserta) di uno dei pali su cui erano montate sei telecamere, installati tra Trentola e Ischitella per il monitoraggio e la prevenzione di fenomeni criminali, e soprattutto per arginare l’abbandono e lo smaltimento illecito di rifiuti, che spesso poi vengono dati alle fiamme. “Le telecamere – spiega il sindaco di Villa Literno Valerio Di Fraia – erano state attivate da alcuni mesi grazie a un finanziamento di 700mila euro del Ministero dell’Interno, e sono parte di un sistema di videosorveglianza che consente il controllo di una zona per anni interessata da sversamenti illeciti di rifiuti e roghi tossici. Proprio un mese fa, tale area era stata oggetto di un’importante operazione di bonifica costata 1,5 milioni di euro. Questo gesto, presumibilmente mirato a ostacolare l’attività di controllo del territorio, non fermerà l’impegno dell’Amministrazione e delle forze dell’ordine”. Nell’area dove c’era il palo era stata effettuata qualche settimana fa un sopralluogo del sindaco Di Fraia e del Commissario di Governo per le Bonifiche nella Terra dei Fuochi Giuseppe Vadalà. Proprio Vadalà ha manifestato vicinanza a Di Fraia, annunciando che tornerà a Villa Literno venerdì prossimo, per fare una valutazione su ciò che serve per il territorio.

