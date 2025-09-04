Terremoti, scossa di magnitudo 3.0 all’Abetone

agenzia

Al momento non risultano danni a persone o cose

ABETONE (PISTOIA), 04 SET – Scossa di terremoto di magnitudo 3.0 con epicentro localizzato a 2 km sud est dall’Abetone, sull’Appennino pistoiese. Il sisma, registrato alle 15:25 da Ingv a 13 km di profondità, è stato percepito in modo distinto dalle persone e al momento non risulta che abbia causato danni a cose o persone. La scossa è stata avvertita non solo nella provincia di Pistoia ma anche in quella confinante di Lucca.

