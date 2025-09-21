Terremoto di magnitudo 3.8 nella zona di Massa Martana in Umbria

Ingv

Non risultano danni provocati dal sisma

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata poco dopo le 23 nella zona di Massa Martana. Secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia il sisma ha avuto origine a una profondità profondità di otto chilometri. Al momento non vengono segnalati danni. L’epicentro della scossa è stato individuato a un chilometro da Massa Martana, sempre secondo quanto riporta l’Ingv.

