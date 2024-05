Terremoto: nuova scossa magnitudo 4.0 a Cirò nel Crotonese

agenzia

Sisma della stessa intensità era stato registrato il 24 maggio

CIRÒ, 29 MAG – Nuova scossa di terremoto a Cirò, nel Crotonese, dopo quella verificatasi il 24 maggio. Il sisma, verificatosi alle 14.07, ha avuto una magnitudo uguale al precedente, 4.0, ed è stato avvertito dalla popolazione. Anche la profondità in cui si é verificata la scossa è stata simile a quella del 24 maggio, 24 chilometri (la precedente era stata 23 chilometri). I carabinieri hanno avviato le verifiche per accertare se la scossa abbia prodotto conseguenze. Al momento, comunque, non si segnala alcun danno. Altre quattro scosse di minore intensità, tra il 2.3 e il 2.8 di magnitudo, si sono verificate tra le 14.15 e le 14.20 a Melissa e ad Umbriatico, sempre nel crotonese. Anche in questo caso non si segnalano danni.

