Terrorismo internazionale, arrestato turco a Ciampino

agenzia

Dalla polizia su richiesta Germania, su di lui mandato europeo

ROMA, 01 DIC – Arrestato dalla polizia, su richiesta delle autorità tedesche, un cinquantenne turco su cui pendeva un mandato di arresto europeo per vari reati tra cui terrorismo internazionale. L’uomo è stato fermato in una struttura ricettiva di Ciampino. L’imminente evento giubilare, il complicarsi della situazione internazionale e più nello specifico il grave attentato avvenuto lo scorso 23 ottobre nella sede dell’industria aerospaziale ad Ankara – che ha provocato 5 vittime e il ferimento di ulteriori 22 persone – hanno spinto la Questura di Roma a disporre una serie di capillari controlli nelle strutture ricettive della capitale.Proprio in una di queste strutture, sita nel comune di Ciampino, gli investigatori della Digos romana, hanno scovato il cittadino turco di 50 anni; gli approfondimenti sull’identità dell’uomo hanno permesso di accertare, in collaborazione con gli uffici di polizia preposti alla cooperazione internazionale, che a suo carico, il Tribunale Superiore Regionale di Stoccarda (Germania), alla fine del 2022 aveva emesso un mandato di arresto europeo per vari reati tra cui terrorismo internazionale. Dopo gli adempimenti di rito l’arrestato è stato portato a “Regina Coeli” a disposizione della Corte di Appello di Roma

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA