++ Terzo mandato: Fedriga, a cittadini possibilità di scegliere

Mi sembra stranissimo questo dibattito

TRIESTE, 20 GIU – “Mi auguro sia sempre accesa una fiammella per una discussione che semplicemente comporta per i cittadini la possibilità di scegliere. Mi sembra stranissimo questo dibattito, che non deve essere ideologico. Semplicemente”, bisogna capire “se uno crede che i cittadini possano scegliere o se ai cittadini deve essere impedito di scegliere. Se è impedito loro di scegliere significa che non si reputano i cittadini in grado di fare la scelta giusta. Non è un concetto democraticissimo”. Lo ha detto stamattina il presidente della Regione Fvg e della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga sul terzo mandato, a margine di un incontro.

