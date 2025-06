Terzo mandato: Fedriga, grazie per dichiarazioni di apertura

agenzia

Governatore ricorda richiesta Conferenza Regioni al governo

TRIESTE, 06 GIU – “Ringrazio per l’apertura letta in queste dichiarazioni. La Conferenza delle Regioni all’unanimità ha chiesto un approfondimento sul limite dei mandati. Siamo a disposizione del governo per affrontare la questione”. E’ il commento rilasciato all’ANSA del presidente della Regione Fvg e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, all’apertura al terzo mandato fatta dal responsabile organizzazione di FdI Giovanni Donzelli. La Conferenza delle Regioni al recente Festival delle Regioni a Venezia ha approvato all’unanimità, appunto, dunque anche con Fratelli d’Italia, un documento che chiede al governo proprio di approfondire il tema del limite dei mandati.

