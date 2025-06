Terzo mandato: Fedriga, riusciremo a trovare la sintesi

agenzia

Da parte di Forza Italia non c'è ostruzionismo

TRIESTE, 12 GIU – “Non c’è ostruzionismo da parte di Forza Italia. C’è un dialogo, sicuramente di parte da posizioni, che non sono identiche, delle varie forze politiche della maggioranza ma sono ottimista. Come abbiamo fatto per tante altre cose, anche su questo argomento sono sicuro che riusciremo a trovare la sintesi”. Ne è convinto il presidente del Fvg e presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, rispondendo a margine di un incontro pubblico alle domande dei giornalisti in merito scelte di Forza Italia sul terzo mandato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA