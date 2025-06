Terzo mandato: Lollobrigida, pronti a valutare idee di altri

agenzia

Consulta si è espressa, serve legge nazionale

UDINE, 13 GIU – “Sul terzo mandato non c’è nulla da discutere in termini di principio, si tratta dell’applicazione della legge. Ma siamo pronti al confronto, a valutare le idee degli altri e a convincerci su ciò che è giusto”. Così il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, intervenendo a un evento di Coldiretti. Il ministro ha ribadito che “la disponibilità al dialogo è il metodo migliore per tenere unita la coalizione nei valori e nei programmi, con l’obiettivo di fare del bene alla nostra nazione. Il buon governo delle Regioni – ha aggiunto – si garantisce anche discutendo apertamente con tutte le forze politiche, non solo quelle di maggioranza”. Lollobrigida ha inoltre ricordato che “la Consulta si è già espressa chiaramente: una legge sul terzo mandato deve essere di carattere nazionale, non può fondarsi su casi tipici ma deve avere una valenza generale. È al Parlamento – ha concluso – che spetta valutare una proposta eventualmente avanzata dal governo”.

