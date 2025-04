Terzo mandato: sentenza Consulta non riguarda regioni speciali

agenzia

Il Fvg potrebbe autonomamente legiferare in materia

TRIESTE, 09 APR – La sentenza della Corte costituzionale che vieta il terzo mandato fa specifico riferimento alle Regioni ordinarie. Non riguarda, invece, le Regioni a statuto speciale, come il Friuli Venezia Giulia. Questa regione, infatti, avendo competenza legislativa esclusiva in materia, potrebbe legiferare prevedendo invece un terzo mandato per il Governatore in carica.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA