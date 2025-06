Terzo mandato:Zaia, ok dibattito, Paese non sia macchia leopardo

agenzia

Se ci sarà, mi ricandido, altrimenti si candiderà qualcun altro

TRIESTE, 12 GIU – Il dibattito in corso sul terzo mandato è “sensato da un lato perché pone una questione di buon senso: non avere una Italia a macchia di leopardo, perché il terzo mandato per noi si traduce in alcuni governatori che hanno il blocco dei mandati e altri no, alcuni sindaci che hanno il blocco dei mandati e altri no. Peraltro” il dibattito riguarda “le uniche due figure che sono elette dal popolo direttamente”. Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia, intervenendo a un incontro questa sera, insieme con il governatore del Fvg Massimiliano Fedriga. “Il presidente della Repubblica, il presidente del Consiglio, i ministri, i deputati, i senatori, i consiglieri regionali, gli assessori regionali, i consiglieri comunali, i sindaci sopra i 15mila abitanti non hanno il blocco dei mandati – ha elencato Zaia – Se la giustificazione è che noi creiamo centri di potere a me sembra una ragione ridicola”. Secondo Zaia l’Italia al contrario, dovrebbe “darsi una uniformità. Mettiamo – si è chiesto – il cittadino al centro di queste riforme perché diventi attore protagonista e sceglie la sua classe dirigente o lo facciamo diventare una comparsa nel film della vita della politica?”. Sempre sul terzo mandato, Zaia ha detto: “Siamo programmati per andare al voto: il terzo mandato non ti da la bolla papale consentendoti di governare a prescindere da quello che pensano i cittadini”. Comunque, in autunno andiamo a votare, se c’è il terzo mandato mi ricandido, se non c’è, si candiderà qualcun altro. Cosa accadrà non lo so”, ha concluso.

