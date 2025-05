Testa maiale e lettera minacce su cancello cimitero in Salento

agenzia

Intimidazione rivolta a uomo di Ugento già noto a forze ordine

UGENTO, 24 MAG – Sul cancello del cimitero di Ugento, in provincia di Lecce, è stata appesa la testa di un maiale ed è stato affisso un biglietto con minacce rivolte a un uomo del posto, già noto alle forze dell’ordine. A trovare la testa dell’animale e il biglietto, in parte scritto in dialetto, è stato il custode del cimitero, intorno alle 7, orario di apertura. Sono stati chiamati i carabinieri che ora indagano sull’accaduto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA