Testolin, ‘l’emergenza sta mettendo alla prova la Valle d’Aosta’

Nel pomeriggio riunione della giunta regionale

AOSTA, 30 GIU – “Questa emergenza sta mettendo alla prova la Valle d’Aosta, ma ha fatto emergere lo spirito di comunità, il senso del dovere e la grande professionalità di tutte le strutture impegnate senza interruzione da ieri: professionisti, volontari e amministratori pubblici che voglio ringraziare per il loro lavoro ed il loro impegno”. Così il presidente della Regione Valle d’Aosta, Renzo Testolin, in merito alle conseguenze del maltempo. Stamane Testolin ha partecipato al Centro coordinamento dei soccorsi nella sede della Protezione civile regionale. “In queste ore – ha spiegato – ci stiamo concentrando soprattutto sull’accessibilità della valle di Cogne che esige interventi importanti che non potranno essere risolti nel breve periodo così come sui servizi e i bisogni della comunità che è isolata dalle strade interrotte, ma l’attenzione è alta anche sugli ingenti danni a Breuil-Cervinia e sul ripristino della viabilità in bassa Valle”. Inoltre “agli amministratori locali di tutti i comuni coinvolti abbiamo chiesto di iniziare a conteggiare i danni per giungere nei prossimi giorni a una stima complessiva. Nel pomeriggio si riunirà la Giunta regionale per una prima ricognizione di tutte le problematiche”.

