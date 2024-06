Thomas: Pettinari, ‘fermare festival Rds, niente da festeggiare’

agenzia

Ex vicepresidente Regione, città in lutto dovrebbe riflettere

PESCARA, 28 GIU – “Alla luce della tragedia accaduta con l’omicidio di Thomas, non credo sia il caso di festeggiare proprio niente. Propongo al Comune di sospendere ogni iniziativa ludica o canora e rimandare ai prossimi giorni, giorni che invece in città dovrebbero essere di lutto e riflessione”. E’ la proposta dell’ex vicepresidente regionale, recordman di preferenze, Domenico Pettinari, eletto alla testa delle sue liste alle recenti comunali di Pescara con un inaspettato 14% di voti. Pettinari si riferisce alla tre giorni nella centralissima piazza Primo Maggio con la kermesse di RDS. “Questa comunità dovrebbe studiare ogni iniziativa per prevenire tragedie del genere: io ho proposto task force di psicologi e sociologi incaricati dal Comune di Pescara per intercettare direttamente sul territorio questo tipo di disagio. Però bisogna dire, una volta per tutte, una scomoda verità: Pescara ha un consumo stratosferico di droghe, non solo nei quartieri periferici, da primato nazionale. Ne sono colpite tutte le classi sociali”, chiude.

