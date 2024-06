«Ti facciamo incontrare Leonardo DiCaprio» e le spillano quasi 7 mila euro

Milano

Vittima una donna di 48 anni "pescata" su Facebook

Ha pagato 6.750 euro, in diverse tranche, a truffatori online che le avevano fatto credere di essere in grado di organizzare un incontro con il suo idolo, l’attore Leonardo DiCaprio.La vittima del raggiro, come riporta «Il Giorno» , è una 48enne, che ha presentato una denuncia contro ignoti per truffa alla Procura di Milano.

La trappola è scattata sui social network, nella miriade di pagine non ufficiali dedicate all’attore e frequentate dai fan del divo.