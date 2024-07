agenzia

Dopo i disservizi causati dal software Crowdstrike

ROMA, 19 LUG – Serviranno ancora 24 ore per tornare alla normalità dopo i disservizi causati in tutto il mondo dal problema all’aggiornamento del software di sicurezza Crowdstrike. Lo ha detto il direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Bruno Frattasi.

