agenzia

Tutti confermati i collegamenti in programma, qualche ritardo

BARI, 20 LUG – E’ tornata alla normalità l’operatività degli aeroporti pugliesi dopo il tilt informativo globale di ieri. Stamattina, sia da Bari che da Brindisi, i voli in programma sono tutti decollati o in partenza e non vi sono cancellazioni. Pochi i ritardi indicati sui tabelloni.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA