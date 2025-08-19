Tir colpisce auto sull’Aurelia e sfonda edificio, un morto

agenzia

Incidente a Capalbio, vittima conducente 59enne della vettura

CAPALBIO (GROSSETO), 19 AGO – Drammatico incidente sull’Aurelia in località La Torba, nei pressi di Capalbio, in provincia di Grosseto. Un Tir ha colpito un’auto e poi, fuori controllo, è finito contro un caseificio, sfondando la parete. Secondo quanto si apprende, il conducente dell’auto è morto mentre l’autista del Tir è rimasto ferito ma non risulta in gravi condizioni. L’Aurelia è chiusa in entrambe le direzioni per i soccorsi e i rilievi della Polizia stradale. Il mezzo pesante è rimasto incastrato nel caseificio, causando il crollo parziale del tetto. L’incidente c’è stato al km 134 dell’Aurelia nel tratto fra Capalbio ad Ansedonia. Le cause dell’impatto fra il Tir e l’auto sono in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale e dei carabinieri. La vittima, 59 anni di Roma, risulta l’unica occupante dell’auto. Sul posto i vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere il mezzo, verificare la stabilità della struttura e estrarre la salma. Dal 118 è stato fatto alzare in volo l’elisoccorso Pegaso, poi fatto rientrare senza intervenire. Tre persone dentro l’edificio hanno velocemente fatto in tempo a portarsi all’esterno e a mettersi in salvo da crolli appena c’è stato l’urto. Secondo quanto appreso, l’autista del Tir, 58 anni, originario della Romania, rimasto ferito e ricoverato in codice giallo all’ospedale Misericordia di Grosseto, non è in pericolo di vita ed è sottoposto ad accertamenti della Polstrada. Al 118 risulta un secondo ferito, una persona che si trovava dentro l’edificio e che è stata portata al pronto soccorso di Orbetello in codice di urgenza minore. Da stabilire dinamica e cause dell’incidente. Protesta Gianfranco Chelini, sindaco di Capalbio: “Adesso basta, sono morte più persone su questo tratto di Aurelia, di strada, che sul ponte Morandi, l’indignazione dura sempre il tempo di un mattino”, invece qui “a Capalbio c’è una macabra ricorrenza teniamo il conto delle vittime su quella strada. Destra e sinistra non hanno fatto niente. Ora che c’è la destra al Governo, anche per rispetto di Altero Matteoli, che su questa strada ci è morto, dovrebbero pensare subito a mettere in sicurezza l’Aurelia e a ripensare al Corridoio Tirrenico come una delle priorità”.

