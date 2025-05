Tir contro muro, salvo l’autista in cabina guida schiacciata

agenzia

Incidente sull'A1 nel tratto di Barberino di Mugello

FIRENZE, 29 MAG – Salvo per miracolo l’autista di un Tir la cui cabina di guida è rimasta schiacciata nell’urto frontale del mezzo contro un muro dell’Autostrada del Sole, al km 256, nel tratto di Barberino di Mugello (Firenze). L’incidente c’è stato verso le 4,45, in carreggiata sud. Il mezzo pesante è finito contro il cordolo della volta della galleria Puliana. Nonostante la deformazione della parte anteriore del camion, il conducente è uscito in autonomia dalla cabina. I vigili del fuoco hanno effettuato la messa in sicurezza del mezzo e della carreggiata a causa della perdita di liquidi.

