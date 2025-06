Tir in fiamme, Autostrade riapre tratto di A1 dopo Calenzano

agenzia

Ustionato e portato in ospedale il conducente

FIRENZE, 06 GIU – Riaperto il tratto dell’Autostrada del Sole compreso tra Calenzano, a nord di Firenze, e il bivio con la A1 direttissima verso Bologna, temporaneamente chiuso per un Tir andato in fiamme all’altezza del km 264+500. Lo rende noto Società Autostrade, aggiungendo che “attualmente, il traffico transita su due corsie, e si registrano 8 km di coda in diminuzione verso Bologna”. L’incendio è stato spento dai vigili del fuoco. Il conducente, 43 anni, è rimasto ustionato ed è stato portato dal 118 al pronto soccorso dell’ospedale di Careggi in codice di urgenza giallo. Ai soli veicoli leggeri che da Firenze sono diretti a Bologna, è consigliato da Aspi di uscire al casello di Calenzano, percorrere la SP8 Barberinese e rientrare in autostrada al casello di Barberino di Mugello.

