Tir in fiamme, chiusa A1 in nord nel Fiorentino

Aspi: "5 km coda, distribuzione acqua automobilisti bloccati'

FIRENZE, 06 GIU – Poco prima delle 7:45 circa, sulla A1 Milano-Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Calenzano e il bivio con la A1 Direttissima verso Bologna, a causa un mezzo pesante che trasporta collettame e bobine di carta andato in fiamme. Sul posto, spiega Aspi, intervenuti vigili del fuoco, soccorsi sanitari e meccanici, polstrada e personale della direzione 4/o tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. “In corso operazioni di distribuzione di acqua agli utenti in coda. Attualmente, il traffico è bloccato e si registrano 5 km di coda in direzione di Bologna” spiega sempre Aspi. Agli utenti che da Firenze sono diretti verso Bologna, dopo l’uscita obbligatoria di Calenzano, consigliato di percorrere la Sp8 Barberinese e rientrare in autostrada a Barberino.

