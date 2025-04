Tir perde una bobina di ferro sull’A4, traffico in tilt

agenzia

Code di chilometri in direzione di Milano

VICENZA, 09 APR – Traffico in tilt stamani lungo la A4 tra i caselli di Vicenza Ovest e Montecchio Maggiore in direzione Milano. Un tir avrebbe perso il carico, una bobina di ferro, che è uscita dal rimorchio invadendo la carreggiata. Per fortuna in quel momento non sopraggiungevano veicoli, e il pesante ammasso di metallo si è fermato a pochi passi dal camion. Gravi le ripercussioni sulla viabilità, con code di chilometri in direzione Milano e i veicoli che sono stati fatti viaggiare in un’unica corsia per permettere il recupero del carico da parte degli operai, con la viabilità gestita dalla Polizia stradale.

