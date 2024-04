Tir ribaltato, temporaneamente chiuso tratto A1 nel Senese

agenzia

Coinvolti anche altri 3 veicoli, 4 i feriti

SIENA, 15 APR – Poco prima delle 9:15 sulla A1 Milano-Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Chiusi e Valdichiana, nel Senese, in direzione Firenze a causa di un incidente avvenuto al km 389, nel quale sono rimasti coinvolti tre veicoli leggeri ed un mezzo pesante che si è ribaltato occupando l’intera carreggiata. Attualmente all’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si registrano cinque chilometri di coda verso Firenze. Lo rende noto Autostrade per l’Italia. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale ed il personale di Autostrade per l’Italia. Nell’incidente, spiegano i vigili del fuoco, il mezzo pesante si è ribaltato rimanendo sulla sede stradale e perdendo il carico trasportato, bloccando completamente la circolazione della corsia nord, verso Firenze. Nell’incidente sono rimaste ferite quattro persone. Sul posto, è intervenuto anche l’elicottero Pegaso, e per consentirne l’atterraggio è stata temporaneamente chiusa anche la corsia autostradale in direzione Roma. Inviata preventivamente sul posto anche un’autogru dei vigili del fuoco.

