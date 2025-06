Tir si ribalta, finisce di traverso tra carreggiate A1 a Cassino

agenzia

Il mezzo in bilico, code fino a 4 km. Traffico tornato regolare

CASSINO, 09 GIU – Un autoarticolato adibito al trasporto di mangime per animali si è ribaltato sull’autostrada A1 Milano-Napoli finendo di traverso tra la carreggiata Nord e la Sud: la motrice a cavallo tra lo spartitraffico in cemento armato ed il rimorchio con il carico sulle corsie opposte. È accaduto tra San Vittore e Cassino, all’altezza del chilometro 669 +900 in direzione Milano, nel Frusinate. L’incidente ha provocato un rallentamento della circolazione stradale, con una coda che ha raggiunto i 4 chilometri. Sul posto è intervenuto il personale della Polizia Stradale di Cassino, i Vigili del Fuoco, il personale tecnico di Società Autostrade ed i sanitari del 118. L’autotrasportatore è stato estratto dalla cabina e trasferito all’ospedale Santa Scolastica di Cassino in codice giallo. Per il tempo necessario ai rilievi ed alla rimozione del mangime dalla sede autostradale è stato necessario alleggerire il traffico tra San Vittore e Cassino dirottandolo sulla viabilità ordinaria. La circolazione ora è tornata alla normalità. La Polizia stradale sta esaminando la dinamica dell’incidente: al momento i sospetti sono concentrati su un malore improvviso al conducente del mezzo pesante.

