Tir si scontra con auto sulla Statale ionica, due morti

agenzia

Autotreno ribaltato, la vettura è precipitata in una scarpata

CASTELLANETA MARINA, 05 MAG – Due persone sono morte in un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio sulla statale 106 ionica, nei pressi dello svincolo per Castellaneta Marina (Taranto) in direzione Reggio Calabria. Le vittime, a quanto si è appreso, sono un uomo di 46 anni nato a Noci (Bari) ma residente a Mottola e una donna di 45 anni di Mottola (Taranto) che viaggiavano a bordo di una Mini Countryman precipitata in una scarpata dopo un violento scontro con un autotreno adibito al trasporto di frutta che si è ribaltato sulla carreggiata perdendo il carico.

