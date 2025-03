Titolare azienda vinicola vittima rapina, in 4 armati di pistola

agenzia

Nel Sannio, l'hanno attesa a casa. Portati via soldi e gioielli

BENEVENTO, 28 FEB – Hanno aspettato che tornasse a casa. In quattro, minacciandola con una pistola e il volto coperto da passamontagna, prima si sono fatti consegnare tremila euro e i gioielli che aveva in casa. Poi l’hanno costretta ad accompagnarli nella vicina cantina e ad aprire la cassaforte per poi svuotarla. Rapina e sequestro di persona ai danni di una donna di 57 anni, titolare di un’azienda vinicola di Torrecuso, in provincia di Benevento. In quattro hanno agito e dopo che si sono impossessatidel bottino i malviventi sono scappati a bordo di due auto. Sull’accaduto indagano i carabinieri.

