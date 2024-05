Toccante messaggio d’auguri del vescovo Trieste a tutte le mamme

agenzia

Trevisi, "ognuna così unica. Tutte così speciali"

TRIESTE, 08 MAG – Un messaggio toccante e affettuoso è stato trasmesso dal vescovo di Trieste, Enrico Trevisi, a tutte le mamme, in occasione della festa della mamma, domenica 12 maggio. In una lunga lettera mons. Trevisi pensa alle neo-mamme – “con le apprensioni che vi attraversano nei pensieri, nei sentimenti, nelle scelte” – alle “mamme con il figlio che cresce e vive il desiderio delle sue prime esperienze, dei suoi primi distacchi”, ma anche alle “mamme con i figli che hanno preso le proprie strade vertiginose e ne portano le cicatrici, non sempre ben rimarginate”, a quelle “con i figli in difficoltà” perché disabili o fragili, e semplicemente alle “mamme che invecchiano”, nella speranza che possano “sempre godere della riconoscenza dei figli”. Il vescovo sottolinea il “desiderio di maternità che spesso si sveglia tardi, o si realizza tardi perché per tante donne la vita è più complicata” e quello che “talvolta non si realizza e che fa soffrire”. Certo, la missione di queste donne “è esaltante” ma, dal momento che “non tutto è in vostro potere” mamme, “affidate a Dio i vostri figli. E con loro pregate, perché si sperimentino dentro un mistero di vita in cui non si sentano mai soli o abbandonati”.

