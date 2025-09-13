Torino, matrimonio con cavalli manda il traffico in tilt

agenzia

Consigliere comunale Fi: "occupazione arbitraria della strada"

TORINO, 13 SET – A Torino un matrimonio festeggiato con cavalli, carrozze e abbigliamento in stile arabo ha mandato per un momento in tilt il traffico in corso Giulio Cesare, arteria periferica che però finisce nella centrale piazza di Porta Palazzo. E’ accaduto ieri: lo segnala il consigliere comunale di opposizione Domenico Garcea, esponente di Forza Italia, che accusa il Comune di essere stato assente e di avere permesso una “occupazione arbitraria della strada”. “Nessuno – afferma Garcea – contesta la gioia di una celebrazione, ma trasformare il suolo pubblico in uno spazio privato, senza autorizzazioni né regolamentazione, è inaccettabile. Preoccupa l’assenza di un presidio istituzionale: episodi simili mettono a rischio sicurezza e convivenza civile. Il sindaco Stefano Lo Russo chiarisca subito come sia stato possibile e quali misure intenda adottare. Torino merita regole certe e rispetto degli spazi comuni”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA