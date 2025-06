agenzia

Lo Russo: "Sono momenti ancora vivi nella memoria della città"

Otto anni dopo, Torino ricorda la tragedia di piazza San Carlo dove, la sera del 3 giugno 2017 durante la finale di Champions League fra Juventus e Real Madrid, quasi 1.600 persone rimasero ferite nella calca, a causa del panico scatenato dall’uso di spray urticante da parte di un gruppo di giovani. Due le vittime, Marisa Amato e Erika Pioletti, che sono state ricordate questa mattina con una cerimonia sul luogo dell’accaduto. “Una tragedia ancora viva nella memoria della nostra città – dice il sindaco Stefano Lo Russo – e siano qui per un doveroso ricordo delle vittime. Quella serata ha segnato Torino e siamo qua per rendere omaggio alle persone scomparse e a tutti coloro che quella sera sono stati feriti. Oggi è il giorno del ricordo”. In piazza, fra gli altri, anche l’ex sindaca Chiara Appendino, e i familiari di Marisa Amato. “Il ricordo di quella notte è molto nitido e terribile – dice la figlia, Viviana D’Ingeo -. Io ero stata informata dai fatti con una telefonata di mio papà che mi diceva ‘sto morendo, corri a salvarmi’. È stato un momento che non potrò mai dimenticare. Si fa questa commemorazione per ricordare, mia mamma, Erika e i feriti ma anche perché ricordare l’importanza della sicurezza perché quello che è successo non succeda mai più”.

