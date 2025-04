Torna ‘a casa’ storico cartello stradale in un Comune padovano

agenzia

Era su una bancarella in un mercatino di cimeli

PADOVA, 24 APR – Torna “a casa” dopo oltre 20 anni uno storico cartello stradale che segnava l’inizio del territorio di Noventa Padovana, comune della cintura di Padova, finito nel magazzino di un collezionista e per cui l’amministrazione comunale aveva presentato denuncia. La persona che lo aveva nel proprio magazzino – informa oggi il Comune padovano – si è presentata spontaneamente alla caserma dei carabinieri per consegnare l’oggetto nelle mani del comandante, Enzo Callegaro. Vista la buona volontà dimostrata dal collezionista, l’incertezza sul “percorso” che ha portato il cartello a passare di mano in mano nel corso degli anni, la vicenda si è chiusa con il ritiro della denuncia da parte dell’amministrazione. Del segnale stradale, a lettere bianche catarifrangenti in campo blu, che per decenni ha segnato l’inizio del territorio comunale che confina con il vicino Camin, si erano perse le tracce dall’inizio del millennio. La scomparsa aveva suscitato in paese un certo clamore. Poi più nulla fino a qualche settimana fa, quando fu avvistato sulla bancarella di un commerciante a una mostra di auto d’epoca. “Visto da vicino, il cartello è una vera e propria opera d’arte – commenta il sindaco Marcello Bano -: il metallo è borchiato a mano, così come a mano sono state disegnate le lettere. I catarifrangenti sono perle di vetro lavorate a cabochon: un piccolo capolavoro, realizzato dal Touring Club Italiano in tempi in cui vi era una cura per le cose oggi scomparsa. Adesso capiamo il perché della sua quotazione sul mercato, superiore ai 4.000 euro. Non vediamo l’ora di rimetterlo al suo posto, all’ingresso del paese, dove è sempre stato e dove merita di tornare”.

