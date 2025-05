Torna Candela in Fiore, c’è anche un omaggio a Papa Francesco

agenzia

Il volto del Pontefice riprodotto con tappeto di fiori

CANDELA, 02 MAG – Un tappeto di fiori che riproduce il volto di Papa Francesco. E’ l’iniziativa nell’ambito della dodicesima edizione di Candela in fiore, l’evento che celebra l’antica arte delle infiorate artistiche e che si celebra nel piccolo comune dei Monti Dauni nel Foggiano. Appuntamento il 17 e 18 maggio quando i maestri infioratori di Infioritalia, assieme ai volontari della Pro Loco, dell’Asp Candela Promozione e dei tantissimi adulti e bambini che ogni anno partecipano a questa grande festa, realizzeranno il tappeto di fiori che adornerà il corso principale. “Questo evento piace sempre più anche ai bambini – ha dichiarato il sindaco di Candela, Nicola Gatta – e quest’anno abbiamo voluto sdoppiare, per così dire, il tappeto, con un importante omaggio alla figura di Papa Francesco e all’anno giubilare, lasciando contestualmente la possibilità ai bambini di divertirsi con gli eroi dei cartoni animati. Non mancheranno gli eventi collaterali – ha aggiunto il primo cittadino – che ogni anno animano la giornata e permettono ai turisti di trascorrere una giornata all’insegna della cultura, dell’arte e del divertimento all’interno del nostro bellissimo borgo”. Il sindaco sottolinea anche che “la particolarità di Candela in Fiore è il suo essere una grande festa, a cui tutti possono partecipare attraverso la realizzazione del tappeto nella giornata di preparazione. Un evento culturale che è molto cresciuto in questi anni e che, siamo sicuri, anche quest’anno affascinerà i tantissimi visitatori che giungeranno a Candela”.

