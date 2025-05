Torna da vacanza con bijoux, sono reperti precolombiani rubati

agenzia

Carabinieri di Genova li restituiscono all'ambasciatore del Perù

GENOVA, 28 MAG – È tornata a Genova da un viaggio in Sud America con due braccialetti e una borsetta scoprendo che in realtà si trattava di reperti risalenti alle civiltà precolombiane trafugati da ignoti in Perù. Così una signora genovese grazie al nucleo dei carabinieri per la tutela del patrimonio culturale di Genova ha permesso di restituire i particolari manufatti tessili all’ambasciatore della Repubblica peruviana in visita nel capoluogo ligure. La cerimonia di consegna è avvenuta stamani al castello D’Albertis, sede del museo delle culture del mondo. La turista insospettita dalle loro qualità ha sottoposto gli oggetti all’attenzione dei carabinieri. L’approfondimento investigativo ha permesso di scoprire che i manufatti facevano parte di un autentico corredo funerario di civiltà precolombiana, costituito da una bordatura di manto funerario, con 26 faccine bifacciali, riconducibili al culto delle teste trofeo, appartenente alla cultura Nasca, sviluppatasi sulla costa meridionale del Perù tra il 200 a.C. e il 600 a.C. E una borsetta maschile per le foglie di coca, appartenente alla cultura Chiribaya, sviluppatasi sulla costa meridionale del Perù nel periodo Intermedio Tardo tra il 1.000 d.C. e il 1.470 d.C..

