Tornata regolare la circolazione sulla Av Milano-Bologna

agenzia

Rallentamenti per accertamenti tecnici sulla Pescara-Foggia

ROMA, 23 GIU – Mentre la circolazione ferroviaria continua ad essere fortemente rallentata tra Francavilla e S.Vito, sulla linea Pescara-Foggia, per accertamenti tecnici, dalle 13.45 sull’alta velocità Milano-Bologna la circolazione ferroviaria, precedentemente rallentata in prossimità di Melegnano per un inconveniente tecnico, è tornata regolare dopo l’intervento dei tecnici di Rfi che hanno ripristinato la piena funzionalità. Il sito di infomobilità di Rfi segnala rallentamenti da 20 a 50 minuti per 14 treni Av.

