Tornello sul sentiero per protesta contro il turismo di massa

agenzia

"Un grido d'allarme da parte di chi si sente sopraffatto"

BOLZANO, 12 LUG – Dopo il contadino della Val Gardena che ha installato un tornello a pagamento all’ingresso del sentiero che porta a un punto panoramico, anche i proprietari dei prati di pascolo che si trovano sul Seceda, nel Comune di Santa Cristina, sempre in Alto Adige, hanno installato un tornello conforme alle norme ma non attivo. “Vuole essere un segnale simbolico – spiegano i proprietari – e un appello alle autorità responsabili. Si tratta di un grido d’allarme da parte di chi, come piccolo proprietario e gestore dei pascoli, si sente sopraffatto dagli effetti del turismo di massa e abbandonato dalle istituzioni. L’accesso libero non sarà mai negato agli escursionisti, ai residenti e ai membri delle varie associazioni alpine. Ciò che si intende fermare è invece il comportamento irrispettoso verso la nostra natura, il nostro paesaggio e le basi della nostra esistenza, causato dal turismo di massa”. Si sono già verificati anche diversi incidenti. Il più grave si è accaduto il 28 luglio 2021, quando un influencer danese ha perso tragicamente la vita. In particolare, i proprietari segnalano “la continua fuoriuscita dal percorso del sentiero, con conseguente danneggiamento dei pascoli e inquinamento da rifiuti, sporcizia e perfino escrementi umani, vista la mancanza di servizi igienici pubblici. Nonostante siano state avanzate proposte di collaborazione per la realizzazione di tali strutture, non vi è stata alcuna risposta da parte dell’amministrazione comunale”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA