Torrente esonda a Bergamo e la corrente trascina via le auto

Ai vigili del fuoco 100 chiamate anche per i blackout nei negozi

BERGAMO, 09 SET – Disagi per il maltempo a Bergamo: nella notte è esondato il torrente Morla, allagando diverse strade in città, tra cui soprattutto via Baioni, dove la carreggiata è diventata un fiume e alcune vetture posteggiate sono state trascinate via dalla corrente. La strada è rimasta chiusa fino alle 9 e poi riaperta. Allagate anche via Borgo Palazzo e via Ghirardelli, oltre al quartiere di Monterosso dove alcuni negozi sono rimasti senza corrente. Problemi anche in altre zone della Bergamasca, tra cui soprattutto le valli. Code e rallentamenti si registrano un pò ovunque: in valle Brembana, val Cavallina, valle Seriana, ma anche sulla Villa d’Almè-Dalmine per l’allagamento del sottopasso all’altezza di Valbrembo. Non risultano persone ferite. Le chiamate ai vigili del fuoco sono state nella notte un centinaio.

