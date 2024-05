Torture al Beccaria, altri due ragazzi: ‘Pestati anche noi’

agenzia

Prime audizioni nel filone su nuove vittime, forse più di dieci

MILANO, 09 MAG – Altri due ragazzi attualmente detenuti nel carcere minorile Beccaria di Milano hanno raccontato, sentiti dai pm in questi giorni, di aver subito in passato presunti pestaggi e torture da agenti della Polizia penitenziaria. Le audizioni si sono svolte nell’ambito del nuovo filone di indagine su altre vittime – si sospetta più di una decina in totale – del presunto “sistema” di violenze che il 22 aprile scorso ha portato all’arresto di 13 poliziotti e alla sospensione di otto colleghi. Intanto, il Tribunale del Riesame di Milano ha confermato, respingendo le istanze delle difese, le misure cautelari (una del carcere, l’altra dei domiciliari) per due agenti arrestati, i primi due che avevano presentato ricorso, con le udienze che si sono discusse due giorni fa. Nei prossimi giorni sono previste le audizioni, davanti all’aggiunto Letizia Mannella e al pm Rosaria Stagnaro e agli investigatori della Squadra mobile, di un’altra decina di ragazzi, tra detenuti ed ex detenuti.

