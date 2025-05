Torture e lesioni in Questura, chiesto rinvio giudizio 16 agenti

agenzia

All'inchiesta a Verona si sono aggiunti altri 9 agenti indagati

VERONA, 28 MAG – Altri nove agenti della squadra volanti si sono aggiunti all’elenco degli indagati nell’inchiesta sulle presunte torture e lesioni avvenute nella Questura di Verona tra l’agosto e il novembre 2022, ai danni di persone fermate. Con questi salgono a 16 i poliziotti per i quali i pm veronesi Carlo Boranga e Chiara Bisso hanno chiesto il rinvio a giudizio. Le azioni violente contestate dai magistrati sarebbero avvenute nei confronti di due fermati, un italiano ed un marocchino, all’interno della cosiddetta sala ‘Acquario’, ma anche nei corridoi e nella sala di redazione atti, ed aveva visto inizialmente 28 indagati. Ora i 16 imputati dovranno presentarsi all’udienza preliminare, fissata davanti alla giudice Arianna Busato il 22 settembre prossimo. Oltre alla richiesta del giudizio per questi, sono stati già concordati due giudizi immediati, due patteggiamenti, mentre per altri 8 l’inchiesta si è chiusa con l’archiviazione delle accuse.

