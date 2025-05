Toscana ospiterà nel 2026 5/A edizione dell’Italia delle Regioni

agenzia

Passaggio testimone a Venezia fra Zaia e Giani

VENEZIA, 19 MAG – Sarà la Regione Toscana ad ospitare la quinta edizione del festival de “l’Italia delle Regioni’, nel 2026. Il passaggio di consegne è avvenuto ieri, durante la prima giornata del ‘Festival’ i corso a Venezia, tra il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, e il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Presso la Scuola Grande di San Rocco, dove i presidenti di Regione si sono confrontati su temi di grande attualità come il Regionalismo sostenibile e il Federalismo fiscale, alla presenza del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, Giani ha ricevuto il mandato per ospitare la quinta edizione del Festival: “Siamo pronti a raccogliere il testimone dal Veneto. Lo facciamo con orgoglio, consapevoli dell’impegno che rappresenta organizzare un evento come ‘L’Italia delle Regioni’ nato per celebrare la ricchezza e le diversità del nostro Paese. Nel 2026 avremo l’onore di diventare il cuore pulsante di questa manifestazione e il nostro sforzo sarà quello di farne un grande occasione di confronto e condivisione su tanti temi che mai come adesso sono cruciali per il futuro del Paese”.

