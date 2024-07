Toti a Giampedrone, potrei cambiare linea se giunta cambia rotta

agenzia

Presidente, su Rigassificatore marcia indietro sarebbe un cambio

GENOVA, 17 LUG – “Quello che per il presidente Toti può essere determinante è la valutazione sulla linea politica tenuta dalla giunta. Toti chiede alla maggioranza di tenere la linea politica che tutti insieme abbiamo portato avanti. Se questo dovesse invece cambiare lui potrebbe anche valutare un cambiamento rispetto alla linea che sta tenendo”. Così l’assessore Giampedrone dopo l’incontro con Toti rispondendo a una domanda sulle possibili dimissioni del presidente. “Il presidente Toti continua a pensare al peso della poltrona e al fatto che le dimissioni avrebbero potuto consentirgli una azione più facile. Sarebbe stato libero, avrebbe potuto parlare. Ma ritiene che la poltrona non è nella sua disponibilità perchè quella poltrona è degli elettori per cui questo peso continua a tenerlo” ha aggiunto Giampedrone. “Venerdì comunque incontrerà il ministro Salvini e farà ulteriori riflessioni sulla sua posizione”. Nei giorni scorsi il presidente ad interim Piana ha annunciato che la posizione della Regione sul Rigassificatore può cambiare per sostenere le valutazioni del territorio savonese, che è contrario all’opera. Toti, anche come Commissario, si era invece sempre speso per portare avanti il progetto. “Sul rigassificatore – ha detto Giampedrone – ogni marcia indietro della Regione, che peraltro non è possibile, è interpretabile come un cambio di rotta rispetto alla linea della presidenza e del Commissario. Toti chiede a tutti la massima attenzione su un piano nazionale che è del governo. E’ legittima l’attenzione per il territorio e tutto quanto il vicepresidente Piana sta facendo, ma non come cambio di rotta rispetto a quanto fatto fino al 7 maggio”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA