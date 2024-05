Toti: a Signorini sequestrati 70 mila euro

agenzia

Ex ad Iren si farà interrogare dai pm

GENOVA, 22 MAG – “A Signorini sono stati sequestrati 70 o 80 mila euro sul conto. Non è vero che non aveva nulla”. Così l’avvocato Enrico Scopesi che difende l’ex presidente dell’autorità portuale di Genova ed ex ad di Iren Emilio Paolo Signorini, in carcere dal 7 maggio nell’ambito dell’inchiesta sulla corruzione che ha portato ai domiciliari il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Il legale ha ribadito ai pubblici ministeri, in queste ore, la disponibilità a farsi sentire come aveva già detto al gip prima di avvalersi della facoltà di non rispondere. Non è però stata ancora fissata una data.

