Toti: da lunedì nuovi testimoni in procura, inizia Lavarello

Poi dirigenti Regione, forse anche Giampellegrini

GENOVA, 15 GIU – Ricominceranno lunedì le audizioni dei testimoni nell’inchiesta per corruzione che ha portato agli arresti domiciliari, dal 7 maggio, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Il primo ad essere ascoltato dai pm Federico Manotti e Luca Monteverde sarà l’avvocato Alfonso Lavarello, poi ci saranno dirigenti e funzionari della Regione Liguria e non è escluso che ci possa essere anche il segretario generale della giunta regionale Pietro Paolo Giampellegrini. Lavarello è una figura chiave nella vicenda del rinnovo a 30 anni della concessione del Terminal Rinfuse ad Aldo Spinelli (anche lui ai domiciliari). L’avvocato, infatti, era riuscito a fare trovare un accordo tra Spinelli e l’armatore Gianluigi Aponte (non indagato), dopo mesi di liti, minacce di esposti in procura e lettere di legali. I due imprenditori, secondo quanto emerso dalle carte, trovarono l’accordo sulla spartizione del Terminale Rinfuse. Tanto che Toti in una intercettazione con l’allora presidente dell’autorità portuale Paolo Emilio Signorini (l’unico in carcere) commentò: “Questa è una grande cosa, quando torno gli offriamo una cena, anche se credo possa tranquillamente permetterselo…”.

